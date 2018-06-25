СК: убийство в ресторане в Химках никак не связано с базой сборной России по футболу

Ресторан Sport Point в подмосковных Химках, где произошло убийство повара, никак не связан с учебно-тренировочным центром «Новогорск», который является федеральной базой подготовки сборных команд России. Об этом сообщается на сайте ГСУ СК по Московской области.

Отмечается, что в ресторане было обнаружено тело повара с проникающим ножевым ранением. По данному факту СК возбудил дело по ч. 1 ст. 105 УК России («Убийство»). В связи с произошедшим был задержан официант заведения.

В ведомстве также отметили, что информация о месте совершения убийства, ранее появившаяся в СМИ, является недостоверной. Как пояснили в СК, ресторан Sport Point находится на Олимпийской улице в Химках.

«УТЦ «Новогорск» никакого отношения к месту преступления не имеет», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее телеканал «360» передавал, что в Подмосковье произошло двойное убийство.