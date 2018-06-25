СК: убийство в ресторане в Химках никак не связано с базой сборной России по футболу
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Отмечается, что в ресторане было обнаружено тело повара с проникающим ножевым ранением. По данному факту СК возбудил дело по ч. 1 ст. 105 УК России («Убийство»). В связи с произошедшим был задержан официант заведения.
В ведомстве также отметили, что информация о месте совершения убийства, ранее появившаяся в СМИ, является недостоверной. Как пояснили в СК, ресторан Sport Point находится на Олимпийской улице в Химках.
«УТЦ «Новогорск» никакого отношения к месту преступления не имеет», — подчеркнули в ведомстве.
Ранее телеканал «360» передавал, что в Подмосковье произошло двойное убийство.