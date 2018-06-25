СК: убийство в ресторане в Химках никак не связано с базой сборной России по футболу

Короткая ссылка
Ресторан Sport Point в подмосковных Химках, где произошло убийство повара, никак не связан с учебно-тренировочным центром «Новогорск», который является федеральной базой подготовки сборных команд России. Об этом сообщается на сайте ГСУ СК по Московской области.
СК: убийство в ресторане в Химках никак не связано с базой сборной России по футболу
  • sledcom.ru

Отмечается, что в ресторане было обнаружено тело повара с проникающим ножевым ранением. По данному факту СК возбудил дело по ч. 1 ст. 105 УК России («Убийство»). В связи с произошедшим был задержан официант заведения.

В ведомстве также отметили, что информация о месте совершения убийства, ранее появившаяся в СМИ, является недостоверной. Как пояснили в СК, ресторан Sport Point находится на Олимпийской улице в Химках.

«УТЦ «Новогорск» никакого отношения к месту преступления не имеет», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее телеканал «360» передавал, что в Подмосковье произошло двойное убийство.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Происшествия
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить