В Госдуму внесён проект о Дне принятия Крыма в состав Российской империи

Группа сенаторов во главе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко внесла в Госдуму законопроект, предлагающий установить 19 апреля памятную дату — День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи.

«Законопроектом устанавливается новая памятная дата России — 19 апреля — День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи (1783 год)», — говорится в пояснительной записке.

Как отмечается, в названии даты отражены «подлинные геополитические события, побудившие 19 (8) апреля 1783 года Великую императрицу Екатерину II подписать Высочайший Манифест о принятии Крымского полуострова, острова Тамана и всея Кубанской стороны под державу Российскую».

Ранее в Госдуме предложили учредить 12 мая День освобождения Крыма от фашистов.