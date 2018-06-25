В Госдуму внесён проект о Дне принятия Крыма в состав Российской империи
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«Законопроектом устанавливается новая памятная дата России — 19 апреля — День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи (1783 год)», — говорится в пояснительной записке.
Как отмечается, в названии даты отражены «подлинные геополитические события, побудившие 19 (8) апреля 1783 года Великую императрицу Екатерину II подписать Высочайший Манифест о принятии Крымского полуострова, острова Тамана и всея Кубанской стороны под державу Российскую».
Ранее в Госдуме предложили учредить 12 мая День освобождения Крыма от фашистов.