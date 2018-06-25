В российско-индийских учениях «Индра-2018» поучаствуют около 500 военнослужащих

Представители Восточного военного округа (ВВО) России и Вооружённых сил Индии договорились, что с каждой стороны к учениям «Индра-2018» будут привлечены по 250 военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба ВВО.

Отмечается, что детали учений были обсуждены в рамках конференции в Индии, которую посетила делегация округа.

«Стороны договорились, что всего к совместным манёврам планируется привлечь по 250 военнослужащих от ВВО и Вооружённых сил Индии», — говорится в сообщении.

При этом сухопутная часть учений пройдёт на одном из полигонов в Индии в IV квартале 2018 года.

В октябре 2017 года учения «Индра-2017» прошли во Владивостоке.