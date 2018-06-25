В российско-индийских учениях «Индра-2018» поучаствуют около 500 военнослужащих
Отмечается, что детали учений были обсуждены в рамках конференции в Индии, которую посетила делегация округа.
«Стороны договорились, что всего к совместным манёврам планируется привлечь по 250 военнослужащих от ВВО и Вооружённых сил Индии», — говорится в сообщении.
При этом сухопутная часть учений пройдёт на одном из полигонов в Индии в IV квартале 2018 года.
В октябре 2017 года учения «Индра-2017» прошли во Владивостоке.