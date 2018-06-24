В России назвали регионы — лидеры по доходам от продаж новых автомобилей

Стали известны регионы — лидеры по доходам от продаж новых автомобилей в России, сообщает Nation News.

По данным аналитического агентства «Автостат», за первые пять месяцев 2018 года россияне потратили на покупку новых легковых машин 852,8 млрд рублей.

На Москву и Московскую область пришлось 30% всего объёма рынка. В столице приобрели автомобилей на 177,8 млрд рублей, в области — на 77,5 млрд рублей.

Санкт-Петербург занимает третье место (69,8 млрд рублей).

В первую десятку также попали Краснодарский край, Республика Татарстан, Свердловская область, Республика Башкортостан, Самарская, Ростовская и Челябинская области.

Ранее ФАН сообщало, что опубликован рейтинг самых бюджетных иномарок в России.