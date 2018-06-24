В России назвали регионы — лидеры по доходам от продаж новых автомобилей
- РИА Новости
По данным аналитического агентства «Автостат», за первые пять месяцев 2018 года россияне потратили на покупку новых легковых машин 852,8 млрд рублей.
На Москву и Московскую область пришлось 30% всего объёма рынка. В столице приобрели автомобилей на 177,8 млрд рублей, в области — на 77,5 млрд рублей.
Санкт-Петербург занимает третье место (69,8 млрд рублей).
В первую десятку также попали Краснодарский край, Республика Татарстан, Свердловская область, Республика Башкортостан, Самарская, Ростовская и Челябинская области.
Ранее ФАН сообщало, что опубликован рейтинг самых бюджетных иномарок в России.