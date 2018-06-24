СК возбудил дело по факту крушения легкомоторного самолёта в Воронежской области
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьей 263 УК России «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека», — приводит РИА Новости сообщение.
23 июня в Петропавловском районе Воронежской области произошло крушение легкомоторного самолёта. В результате ЧП погиб пилот.
В качестве основных версий крушения легкомоторного самолёта в Воронежской области рассматриваются ошибка пилотирования и техническая неисправность.