СК возбудил дело по факту крушения легкомоторного самолёта в Воронежской области

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Уголовное дело возбуждено по факту крушения легкомоторного самолёта в Воронежской области. Об этом сообщили в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьей 263 УК России «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека»,  — приводит РИА Новости сообщение.

23 июня в Петропавловском районе Воронежской области произошло крушение легкомоторного самолёта. В результате ЧП погиб пилот.

В качестве основных версий крушения легкомоторного самолёта в Воронежской области рассматриваются ошибка пилотирования и техническая неисправность. 

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