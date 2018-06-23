Спасатели напомнили о правилах поведения на пляжах и в воде во время жары в Москве
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В зонах отдыха на водных объектах нельзя купаться в местах, где выставлены запрещающие знаки безопасности, заплывать за буйки, плавать на средствах, не предназначенных для этого.
Как напомнили спасатели, также не следует пересаживаться во время катания с одной лодки на другую, оставлять детей без присмотра, употреблять спиртное и купаться в состоянии алкогольного опьянения.
В жаркую погоду в Москве ежедневно дежурят около 1,5 тыс. сотрудников МЧС.
18 июня портал «ВашГород.ру» сообщал, что в Новосибирске объявили экстренное предупреждение из-за непогоды.