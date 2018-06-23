Продажи электромобилей в России выросли в январе — мае почти вдвое

Продажи электромобилей в России выросли в январе — мае 2018 года почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2017-го, сообщает Nation News.

По данным агентства «Автостат», за пять месяцев реализована 41 машина.

Наибольшей популярностью пользовались автомобили Tesla. С начала года был приобретён 21 экземпляр, в том числе 15 кроссоверов Model X.

Nissan Leaf занимает второе место — 19 машин.

Больше всего электромобилей реализовано в Москве (11). Ещё восемь купили в Приморском крае.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что продажи электромобилей в России выросли на 65% в январе — апреле.