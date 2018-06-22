СК возбудил дело после гибели пилота при жёсткой посадке вертолёта в ХМАО
- РИА Новости
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть человека»)», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, вертолёт возвращался в Сургут из Лангепаса, где выгрузил транспортируемый груз.
Среди основных версий авиапроисшествия в СК назвали неисправность воздушного судна, ошибку пилотирования и ухудшение состояния здоровья пилота.
Ранее сообщалось, что пропавший в ХМАО вертолёт Ми-2 найден разрушенным.