СК возбудил дело после гибели пилота при жёсткой посадке вертолёта в ХМАО

Следователи возбудили уголовное дело по факту жёсткой посадки вертолёта Ми-2 в Ханты-Мансийском автономном округе, в результате которой погиб пилот. Об этом сообщает Уральское следственное управление на транспорте СК.

РИА Новости

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть человека»)», — говорится в сообщении. По данным ведомства, вертолёт возвращался в Сургут из Лангепаса, где выгрузил транспортируемый груз. Среди основных версий авиапроисшествия в СК назвали неисправность воздушного судна, ошибку пилотирования и ухудшение состояния здоровья пилота. Ранее сообщалось, что пропавший в ХМАО вертолёт Ми-2 найден разрушенным.