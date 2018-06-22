В СК заявили о гибели пилота разбившегося в ХМАО вертолёта

Пилот вертолёта Ми-2, разбившегося в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, погиб. Об этом сообщает Уральское следственное управление на транспорте СК России.

«В результате авиапроисшествия погиб пилот. По данному факту следственными органами Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что на борту вертолёта мог находиться пассажир.

Сотрудники спасательных служб в настоящее время проводят мероприятия по его спасению.

Ранее сообщалось, что пропавший в Ханты-Мансийском автономном округе вертолёт Ми-2 был обнаружен разрушенным.

В сентябре 2017 года URA.RU передавало, что в Свердловской области легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку.