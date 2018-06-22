В СК заявили о гибели пилота разбившегося в ХМАО вертолёта
- РИА Новости
«В результате авиапроисшествия погиб пилот. По данному факту следственными органами Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка», — говорится в сообщении.
При этом отмечается, что на борту вертолёта мог находиться пассажир.
Сотрудники спасательных служб в настоящее время проводят мероприятия по его спасению.
Ранее сообщалось, что пропавший в Ханты-Мансийском автономном округе вертолёт Ми-2 был обнаружен разрушенным.
В сентябре 2017 года URA.RU передавало, что в Свердловской области легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку.