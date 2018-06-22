В СК заявили о гибели пилота разбившегося в ХМАО вертолёта

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Пилот вертолёта Ми-2, разбившегося в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, погиб. Об этом сообщает Уральское следственное управление на транспорте СК России.
В СК заявили о гибели пилота разбившегося в ХМАО вертолёта
  • РИА Новости

«В результате авиапроисшествия погиб пилот. По данному факту следственными органами Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что на борту вертолёта мог находиться пассажир.

Сотрудники спасательных служб в настоящее время проводят мероприятия по его спасению.

Ранее сообщалось, что пропавший в Ханты-Мансийском автономном округе вертолёт Ми-2 был обнаружен разрушенным.

В сентябре 2017 года URA.RU передавало, что в Свердловской области легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку.

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