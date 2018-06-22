В Оренбургской области завели уголовное дело по факту гибели двоих детей

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В Оренбургской области возбудили уголовное дело по факту гибели двоих детей, сообщает RIA56.
В Оренбургской области завели уголовное дело по факту гибели двоих детей
  • © Михаил Воскресенский
  • РИА Новости

Тела восьмилетней девочки и десятилетнего мальчика были обнаружены 20 июня в пруду недалеко от села Чесноковка.

После доследственной проверки СУ СК России по региону приняло решение возбудить дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

По имеющимся данным, трое детей с дедом девятилетней девочки приехали на пикник. Пожилой мужчина на некоторое время оставил детей одних, попросив их никуда не ходить одним. Те ослушались и пошли купаться, передаёт Newinform. Двое утонули.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области проводят проверку из-за гибели ребёнка при падении из окна.

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