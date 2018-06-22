В России появится ассоциация компаний рынка товаров для строительства и ремонта

Короткая ссылка
Павел Астахов
В Минюст представлены документы для регистрации в России DIY-ассоциации, которая будет заниматься проблемами и перспективами развития рынка строительных материалов и товаров для ремонта. Об этом RT сообщил основатель организации, бывший президент Ассоциации компаний интернет-торговли Алексей Фёдоров.
В России появится ассоциация компаний рынка товаров для строительства и ремонта
  • РИА Новости

Отмечается, что в ассоциацию войдут строительные сети и вендоры, а также застройщики для ведения многостороннего диалога в отрасли. Предварительное решение о вступлении в организацию приняли более 50 компаний.

«Предполагается, что ассоциация станет площадкой для общения, представления лучших отечественных и мировых практик, неким коворкингом в широком смысле. Планируется организация собственного аналитического центра, который станет оценивать ситуацию, динамику и тенденции на DIY-рынке. Участие в работе ассоциации не будет предусматривать никаких взносов, а исследования планируется публиковать в свободном доступе. В настоящее время подобных открытых аналитических данных просто нет, а практически всем компаниям для построения стратегических планов необходимо опираться на них», —  сказал Фёдоров.

Он добавил, что среди будущих направлений работы ассоциации — импортозамещение, прогнозирование развития DIY-рынка, взаимодействие с поставщиками и конечным потребителем, а также просветительская деятельность в части возрождения российской школы строительного образования и подготовки кадров.

По его словам, ассоциация будет бороться за снижение цен на товары, уменьшение доли контрафакта, повышение качества сервиса для потребителей и защиту их прав.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Общество
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить