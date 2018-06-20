Премьер-министр России Дмитрий Медведев провёл совещание по законопроектной деятельности с депутатами Госдумы.

Об этом сообщает РИА Новости.

На совещании обсуждались предложения по вопросу изменений в пенсионном законодательстве.

Ранее сообщалось, что Госдума может рассмотреть в первом чтении проект закона о пенсионной реформе 19 июля.