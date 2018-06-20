Медведев провёл совещание по законопроектной деятельности с депутатами Госдумы
Премьер-министр России Дмитрий Медведев провёл совещание по законопроектной деятельности с депутатами Госдумы.
Об этом сообщает РИА Новости.
На совещании обсуждались предложения по вопросу изменений в пенсионном законодательстве.
Ранее сообщалось, что Госдума может рассмотреть в первом чтении проект закона о пенсионной реформе 19 июля.
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