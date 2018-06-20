В общественном электротранспорте Казани запустили безналичную оплату проезда

Во всех видах электрического транспорта Казани запустили безналичную оплату проезда, сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу мэрии.

«Любой трамвай и троллейбус, который выходит на линию, оснащён таким терминалом», — сказали в профкоме Метроэлектротранса.

Таким образом, пассажиры могут воспользоваться привычными транспортными картами и проездными билетами, а также банковскими картами с системой PayPass, мобильными телефонами с системой NFC.

В метрополитене считывающее устройство расположено на турникетах, и необходимости пользоваться терминалом с жетонами нет.

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми представили концепцию развития общественного транспорта.