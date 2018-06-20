В общественном электротранспорте Казани запустили безналичную оплату проезда

Короткая ссылка
Во всех видах электрического транспорта Казани запустили безналичную оплату проезда, сообщает «Реальное время» со ссылкой на пресс-службу мэрии.
В общественном электротранспорте Казани запустили безналичную оплату проезда
  • РИА Новости

«Любой трамвай и троллейбус, который выходит на линию, оснащён таким терминалом», — сказали в профкоме Метроэлектротранса.

Таким образом, пассажиры могут воспользоваться привычными транспортными картами и проездными билетами, а также банковскими картами с системой PayPass, мобильными телефонами с системой NFC.

В метрополитене считывающее устройство расположено на турникетах, и необходимости пользоваться терминалом с жетонами нет.

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми представили концепцию развития общественного транспорта.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Общество
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить