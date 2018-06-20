В Москве планируют отремонтировать более тысячи крыш до конца года
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Как рассказали в комплексе городского хозяйства, это произойдёт в рамках действующей региональной программы капитального ремонта.
В соответствии с программой выполняется полная замена кровли, ремонт стропильной системы, приводятся в надлежащий вид системы водостока, заменяются ограждения.
Особое внимание будет уделено проблемным местам примыкания кровли к фронтонам и карнизам.
Московская региональная программа капремонта общего имущества в многоквартирных домах реализуется с июля 2015 года.
Ранее «Дни.ру» сообщали, что архитекторам могут предложить поучаствовать в разработке проектов благоустройства Москвы.