В Москве планируют отремонтировать более тысячи крыш до конца года

В Москве планируют отремонтировать более тысячи крыш в жилых многоквартирных домах до конца 2018 года, сообщает m24.

Как рассказали в комплексе городского хозяйства, это произойдёт в рамках действующей региональной программы капитального ремонта.

В соответствии с программой выполняется полная замена кровли, ремонт стропильной системы, приводятся в надлежащий вид системы водостока, заменяются ограждения.

Особое внимание будет уделено проблемным местам примыкания кровли к фронтонам и карнизам.

Московская региональная программа капремонта общего имущества в многоквартирных домах реализуется с июля 2015 года.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что архитекторам могут предложить поучаствовать в разработке проектов благоустройства Москвы.