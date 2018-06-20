В Москве планируют отремонтировать более тысячи крыш до конца года

Короткая ссылка
В Москве планируют отремонтировать более тысячи крыш в жилых многоквартирных домах до конца 2018 года, сообщает m24.
В Москве планируют отремонтировать более тысячи крыш до конца года
  • © Sergey Kovalev
  • globallookpress.com

Как рассказали в комплексе городского хозяйства, это произойдёт в рамках действующей региональной программы капитального ремонта.

В соответствии с программой выполняется полная замена кровли, ремонт стропильной системы, приводятся в надлежащий вид системы водостока, заменяются ограждения.

Особое внимание будет уделено проблемным местам примыкания кровли к фронтонам и карнизам.

Московская региональная программа капремонта общего имущества в многоквартирных домах реализуется с июля 2015 года.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что архитекторам могут предложить поучаствовать в разработке проектов благоустройства Москвы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Общество
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
‡агрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить