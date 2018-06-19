Спасатели предупредили о порывах ветра до 20 м/с в Челябинской области

Спасатели предупредили об ухудшении погодных условий в Челябинской области, сообщает URA.RU со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.

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globallookpress.com

В среду, 20 июня, ожидаются переменная облачность, дожди, в отдельных районах грозы с градом. Порывы ветра будут достигать 15—20 м/с. Температура ночью составит +5...+8 °С. «Возможно повреждение слабо укреплённых конструкций, повреждение кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередачи, вал деревьев», — рассказали спасатели. Ранее Inforeactor сообщал, что в Оренбургской области предупредили о высоком уровне пожароопасности с 15 по 21 июня.