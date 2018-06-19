Спасатели предупредили о порывах ветра до 20 м/с в Челябинской области

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Спасатели предупредили об ухудшении погодных условий в Челябинской области, сообщает URA.RU со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.
Спасатели предупредили о порывах ветра до 20 м/с в Челябинской области
  • © Konstantin Kokoshkin
  • globallookpress.com

В среду, 20 июня, ожидаются переменная облачность, дожди, в отдельных районах грозы с градом.

Порывы ветра будут достигать 15—20 м/с. Температура ночью составит +5...+8 °С.

«Возможно повреждение слабо укреплённых конструкций, повреждение кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередачи, вал деревьев», — рассказали спасатели.

Ранее Inforeactor сообщал, что в Оренбургской области предупредили о высоком уровне пожароопасности с 15 по 21 июня.

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