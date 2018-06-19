Спасатели предупредили о порывах ветра до 20 м/с в Челябинской области
- © Konstantin Kokoshkin
- globallookpress.com
В среду, 20 июня, ожидаются переменная облачность, дожди, в отдельных районах грозы с градом.
Порывы ветра будут достигать 15—20 м/с. Температура ночью составит +5...+8 °С.
«Возможно повреждение слабо укреплённых конструкций, повреждение кровли и остекления зданий, обрыв линий электропередачи, вал деревьев», — рассказали спасатели.
Ранее Inforeactor сообщал, что в Оренбургской области предупредили о высоком уровне пожароопасности с 15 по 21 июня.