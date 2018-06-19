В России могут обязать оборудовать все автобусы и троллейбусы кондиционерами

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В России могут обязать оборудовать все автобусы, троллейбусы, трамваи и маршрутки системами отопления и кондиционерами, сообщают «Известия» со ссылкой на соответствующее распоряжение Минтранса.
В России могут обязать оборудовать все автобусы и троллейбусы кондиционерами
  • РИА Новости

Как рассказали в ведомстве, стандарт разработали для реализации транспортной стратегии страны. Он введён с 2017 года, однако после тестового периода понадобились поправки.

«По итогам проведения апробации были выявлены некоторые недостатки применения социального стандарта. Распоряжением Минтранса России в него были внесены соответствующие изменения в части уточнения отдельных показателей качества транспортного обслуживания населения», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Поправки затронули остановки автобусов в пригородном и междугороднем сообщении — они должны защищать от осадков независимо от числа пассажиров. В регионах с особыми природно-климатическими условиями на остановках необходимо обеспечить защиту от ветра.

Из стандарта также следует, что весь пассажирский транспорт (маршрутки, автобусы, троллейбусы, трамваи) должен быть оборудован системами отопления и кондиционирования воздуха.

Кроме того, поправки определили число пассажиров, которые могут ехать стоя: не более трёх человек на один квадратный метр свободной площади салона (ранее было пять человек).

В министерстве отметили, что стандарт носит рекомендательный характер, но субъекты федерации могут брать его за эталон.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что двухэтажные поезда между Москвой и Калининградом планируют запустить до конца года.

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