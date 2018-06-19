Ирина Волк прокомментировала идею запуска совместного проекта МВД и RT

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«Начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Ольга Кириллова и главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян достигли договорённости о создании совместного проекта, посвящённого защите законных прав соотечественников», — сказала Волк.

Она отметила, что ход работы будет подробно освещаться в эфире и на сайте телеканала.

«Предполагается, что проект послужит информированию широкой аудитории о порядке прохождения различных миграционных процедур, их сроках и необходимых документах», — добавила Волк.

RT совместно с МВД России запускает проект по оказанию помощи соотечественникам, которые живут за рубежом и хотят вернуться на родину.

Решение о сотрудничестве было принято после публикации в рамках проекта RT «Не один на один» ряда материалов.