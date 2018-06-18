В Москве 19 июня объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности из-за ветра

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«Жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве во вторник, 19 июня, в связи с усилением ветра. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра.
В Москве 19 июня объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности из-за ветра
  • © Агентство городских новостей «Москва»

«Жёлтый» уровень — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ветер в столице прогнозируется 19 июня с 12:00.

Ранее, как передавал портал Nation News, в МЧС предупредили о грозах и ливнях в Санкт-Петербурге 18 июня. 

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