В Москве 19 июня объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности из-за ветра
«Жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве во вторник, 19 июня, в связи с усилением ветра. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра.
- © Агентство городских новостей «Москва»
«Жёлтый» уровень — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.
Отмечается, что ветер в столице прогнозируется 19 июня с 12:00.
Ранее, как передавал портал Nation News, в МЧС предупредили о грозах и ливнях в Санкт-Петербурге 18 июня.
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