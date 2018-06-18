Экс-заместитель мэра на Урале приговорён к девяти годам колонии по делу о взятке

Бывший заместитель главы администрации Арамильского городского округа в Свердловской области приговорён к девяти годам исправительной колонии строгого режима за получение взятки, сообщает URA.RU со ссылкой на региональную прокуратуру.

Инцидент произошёл в 2017 году. По имеющимся данным, чиновник получил взятку в виде имущественных прав на квартиру в строящемся доме от застройщика.

Он также приговорён к штрафу в размере двукратной суммы взятки — 4,7 млн рублей.

Кроме того, Мельникова лишили права занимать должности в органах власти и местного самоуправления на девять лет.

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области вынесен приговор по делу о взятках начальнику отделения УФМС.