Следователи возбудили дело после смерти ребёнка от укуса собаки в Коломне
- РИА Новости
«Возбуждено уголовное дело по факту причинение смерти по неосторожности (ч.1 ст. 109 УК России)», — говорится в сообщении.
Как пишет газета «Известия», ребёнок с матерью приехали в гости к друзьям в Коломну. На участке в вольере находилась собака, которая выбралась из-за ограждения и напала на мальчика. Впоследствии он скончался в больнице.
Ранее следователи возбудили уголовное дело о халатности после нападения на мужчину и женщину стаи бродячих собак в Истринском районе Подмосковья.