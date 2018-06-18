Следователи возбудили дело после смерти ребёнка от укуса собаки в Коломне

Следователи возбудили уголовное дело после смерти полуторогодовалого мальчика от укуса собаки в подмосковной Коломне. Об этом сообщает ГСУ СК по Московской области.

«Возбуждено уголовное дело по факту причинение смерти по неосторожности (ч.1 ст. 109 УК России)», — говорится в сообщении.

Как пишет газета «Известия», ребёнок с матерью приехали в гости к друзьям в Коломну. На участке в вольере находилась собака, которая выбралась из-за ограждения и напала на мальчика. Впоследствии он скончался в больнице.

Ранее следователи возбудили уголовное дело о халатности после нападения на мужчину и женщину стаи бродячих собак в Истринском районе Подмосковья.