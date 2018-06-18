Выжившей в блокадном Ленинграде 82-летней Клавдии Мальцевой выдали российский паспорт
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В советское время вместе с мужем-офицером Клавдия Мальцева объездила половину Советского Союза, а затем переехала жить в Донецк. После распада СССР женщине был выдан украинский паспорт. Мальцева пережила артиллерийские обстрелы в Донецке во время вооружённого конфликта на востоке Украины в 2014 году.
Родственники увезли её в Москву в 2017 году. Женщина сразу же встала в очередь на гражданство. Несмотря на то что Клавдия Викторовна имела льготу как блокадница, её отправили получать документ в порядке общей очереди.
Ситуацию с получением гражданства блокадницей Клавдией Мальцевой взяла на личный контроль начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Ольга Кириллова.