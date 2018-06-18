Сухогруз с удобрениями сел на мель в Финском заливе
- nwship.com
По данным прокуратуры, сухогруз «Сормовский 3052», следовавший из Санкт-Петербурга в Польшу, сел на мель в районе острова Сескар около 07:10 мск.
«В результате этого происшествия судно получило пробоину в носовой части (повреждены 2 балластных отсека и отсек подруливающего устройства)», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на борту судна, перевозящего минеральные удобрения, находятся 11 человек. Угрозы жизни и здоровью экипажа нет, экологической безопасности также ничего не угрожает.