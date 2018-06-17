На Кубани родителям детей-инвалидов предоставят льготу по транспортному налогу

В Краснодарском крае одному из родителей либо законных представителей ребёнка-инвалида предоставят льготу по транспортному налогу, сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

У несовершеннолетнего с ограниченными возможностями должно иметься заключение о наличии медицинских показаний для покупки транспортного средства.

Такое решение принято для сокращения расходов семей. Родители детей-инвалидов приобретают машину в соответствии с заключением медико-социальной экспертизы, но им также приходится заботиться о её содержании.

Налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать, какой из зарегистрированных на него автомобилей нужно освободить от налога. Мощность двигателя транспортного средства не должна превышать 150 лошадиных сил, передает портал «Юга.ру».

В апреле правительство утвердило правила установления бессрочной инвалидности.