На Кубани родителям детей-инвалидов предоставят льготу по транспортному налогу
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У несовершеннолетнего с ограниченными возможностями должно иметься заключение о наличии медицинских показаний для покупки транспортного средства.
Такое решение принято для сокращения расходов семей. Родители детей-инвалидов приобретают машину в соответствии с заключением медико-социальной экспертизы, но им также приходится заботиться о её содержании.
Налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать, какой из зарегистрированных на него автомобилей нужно освободить от налога. Мощность двигателя транспортного средства не должна превышать 150 лошадиных сил, передает портал «Юга.ру».
В апреле правительство утвердило правила установления бессрочной инвалидности.