СК возбудил дело по факту крушения самолёта Як-52 в Алтайском крае
- РИА Новости
«По факту крушения самолёта Як-52 в Алтайском крае возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта», — говорится в сообщении ведомства в мессенджере «ТамТам».
В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты.
Ранее стало известно, что Як-52 потерпел крушение в Алтайском крае. Пилот и пассажир, находившиеся на борту, погибли.
В сентябре 2017 года URA.RU передавало, что в Свердловской области легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку.