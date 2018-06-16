СК возбудил дело по факту крушения самолёта Як-52 в Алтайском крае

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту крушения частного самолёта Як-52 в Алтайском крае.

«По факту крушения самолёта Як-52 в Алтайском крае возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта», — говорится в сообщении ведомства в мессенджере «ТамТам».

В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты.

Ранее стало известно, что Як-52 потерпел крушение в Алтайском крае. Пилот и пассажир, находившиеся на борту, погибли.

В сентябре 2017 года URA.RU передавало, что в Свердловской области легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку.