Госдеп посоветовал американцам не ездить в Крым

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Госдепартамент США рекомендует гражданам страны воздержаться от поездок в Крым, сообщается на сайте ведомства.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что статус Крыма в составе России не признан международным сообществом, а также заявили, что там якобы «продолжаются злоупотребления в отношении иностранцев».

«Правительство США не может предоставлять экстренные услуги американцам, путешествующим по Крыму, поскольку госслужащим запрещено посещать полуостров», — добавили в Госдепе.

Также американцам посоветовали избегать поездок на Северный Кавказ в связи с тем, что там «имеют место гражданские беспорядки и терроризм».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что бывший американский лидер Барак Обама «потерял» Крым.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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