Защита обжаловала арест владельца лодочной станции в Волгограде
Об этом сообщает РИА Новости.
«Подана апелляция: я прошу постановление центрального районного суда отменить и отказать в удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения Жданову в виде ареста, поскольку оснований для этого не вижу», — сказал Висков.
Ранее суд арестовал на два месяца владельца лодочной станции.
11 июня на Волге в районе грузового порта Ворошиловского района Волгограда произошло столкновение баржи с катамараном. Погибли 11 человек.