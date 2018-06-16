Защита обжаловала арест владельца лодочной станции в Волгограде

Адвокат владельца лодочной станции в Волгограде Николай Висков подал апелляцию на решение суда об аресте его подзащитного.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Подана апелляция: я прошу постановление центрального районного суда отменить и отказать в удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения Жданову в виде ареста, поскольку оснований для этого не вижу», — сказал Висков.

Ранее суд арестовал на два месяца владельца лодочной станции.

11 июня на Волге в районе грузового порта Ворошиловского района Волгограда произошло столкновение баржи с катамараном. Погибли 11 человек.