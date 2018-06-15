Путин обсудил с членами Совбеза России продление сделки ОПЕК+

Российский лидер Владимир Путин в ходе встречи с постоянными членами Совбеза России обсудил вопросы продления сделки ОПЕК+.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова.

«Затронута также тема продолжения сделки ОПЕК+ в контексте состоявшихся в четверг контактов президента с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом», — сказал Песков.

В ходе совещания Путин также информировал участников о состоявшемся 9—10 июня саммите ШОС в Китае.