Путин обсудил с членами Совбеза России продление сделки ОПЕК+
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова.
«Затронута также тема продолжения сделки ОПЕК+ в контексте состоявшихся в четверг контактов президента с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом», — сказал Песков.
В ходе совещания Путин также информировал участников о состоявшемся 9—10 июня саммите ШОС в Китае.