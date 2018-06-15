Семь человек пострадали в ДТП с участием четырёх машин в Тюмени

В аварии с участием четырёх машин в Тюмени пострадали семь человек.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС.

По данным ведомства, столкнулись маршрутное такси и грузовой автомобиль.

«(Спасатели. — RT) выезжали, возгораний не было. Семь человек обратились за медицинской помощью», — уточнили в МЧС.

Авария произошла на 13-м километре Ялуторовского тракта.

Ранее URA.RU сообщало о гибели четырёх человек в ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск.