Семь человек пострадали в ДТП с участием четырёх машин в Тюмени
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС.
По данным ведомства, столкнулись маршрутное такси и грузовой автомобиль.
«(Спасатели. — RT) выезжали, возгораний не было. Семь человек обратились за медицинской помощью», — уточнили в МЧС.
Авария произошла на 13-м километре Ялуторовского тракта.
Ранее URA.RU сообщало о гибели четырёх человек в ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск.