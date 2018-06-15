В Петербурге предложили увеличить штрафы за антисанитарию

В Санкт-Петербурге предложили увеличить штрафы за антисанитарию, сообщает Inforeactor.

С такой инициативой выступил депутат законодательного собрания Денис Четырбок.

Он выступает за то, чтобы ужесточить ответственность за нарушение санитарных норм в жилых и общественных помещениях, в том числе в детсадах, школах, театрах, библиотеках, поездах, на вокзалах.

Как пояснил Четырбок, нынешние меры наказания недостаточно эффективны. По мнению депутата, виновным проще заплатить штраф, чем устранить нарушения.

Поправки в Кодекс об административных нарушениях, подготовленные парламентарием, получили поддержку со стороны комитета по законодательству.

Ранее ФАН сообщало, что в Петербурге предложили принять закон о тишине в дневное время.