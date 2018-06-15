В МЧС уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом в Кузбассе

В результате ДТП с автобусом в Кузбассе, которое произошло днём 14 июня, пострадали шесть человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя региональных экстренных служб.

По предварительным данным, автобус выехал на встречную полосу, грузовик пытался уйти от столкновения, но задел пассажирский транспорт прицепом.

В аварии погибли три человека — водитель и двое пассажиров.

С места происшествия в больницу с травмами различной степени тяжести были доставлены шесть пассажирок автобуса в возрасте от 45 до 74 лет.

Прокуратура Беловского района взяла на контроль выяснение обстоятельств и причин аварии с участием автобуса и грузового автомобиля в Кемеровской области.

В апреле progorod43.ru сообщал, что в Кирове таксисту, сбившему двух сотрудников ДПС, грозит до семи лет тюрьмы.