В МЧС уточнили число пострадавших в ДТП с автобусом в Кузбассе
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По предварительным данным, автобус выехал на встречную полосу, грузовик пытался уйти от столкновения, но задел пассажирский транспорт прицепом.
В аварии погибли три человека — водитель и двое пассажиров.
С места происшествия в больницу с травмами различной степени тяжести были доставлены шесть пассажирок автобуса в возрасте от 45 до 74 лет.
Прокуратура Беловского района взяла на контроль выяснение обстоятельств и причин аварии с участием автобуса и грузового автомобиля в Кемеровской области.
В апреле progorod43.ru сообщал, что в Кирове таксисту, сбившему двух сотрудников ДПС, грозит до семи лет тюрьмы.