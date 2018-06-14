В Челябинской области экс-сотрудник ГИБДД предстанет перед судом за подсказки на экзамене

В Магнитогорске экс-начальник экзаменационного отделения городского отдела ГИБДД предстанет перед судом, сообщает URA.RU со ссылкой на прокуратуру Челябинской области.

По данным следователей, обвиняемый за деньги помогал сдавать теоретический экзамен на получение или возврат водительских прав. Правильные ответы он подсказывал с помощью лазерной указки на мониторе компьютера. Таким образом ему удалось получить 230 тыс. рублей.

Недобросовестного сотрудника вычислили представители УФСБ России по региону. Районная прокуратура утвердила обвинение по статьям «Получение взятки», «Превышение должностных полномочий» и «Злоупотребление должностными полномочиями».

Уголовное дело передано в Ленинский районный суд Магнитогорска.

Ранее «Юга.ру» сообщали, что на Кубани вынесли приговор экс-инспекторам ГИБДД, торговавшим номерами.