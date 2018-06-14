В Кузбассе суд приостановил работу детского лагеря из-за проблем с водой
Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора по региону.
«Всего в учреждении находились 152 ребенка, 15 из которых были направлены в соседний лагерь, остальных забрали домой родители», — сообщили в ведомстве.
Родителям детей разъясняют их права на возмещение ущерба, морального вреда и других убытков.
В Роспотребнадзоре пояснили, что причиной приостановки работы лагеря стала аварийная ситуация с водоснабжением. Отмечается, что подача воды происходила без проверки показателей гигиенических требований.
Ранее суд приостановил работу лагеря в Крыму, где отравились дети.