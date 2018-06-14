В Роспотребнадзор поступило 14 тысяч обращений по поводу питания детей

На горячую линию Роспотребнадзора по вопросам качества безопасности детского питания в дошкольных и общеобразовательных организациях поступило около 14 тысяч обращений. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

Горячая линия была открыта в преддверии окончания учебного года и начала летних каникул.

«С 18 мая по 25 мая 2018 года на горячую линию Роспотребнадзора поступило около 14 тысяч обращений», — заявили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре сообщили, что 56% обращений касались вопросов организации питания детей в общеобразовательных организациях, остальные 44% — о питании в дошкольных образовательных организациях.

Ранее Роспотребнадзор открыл горячую линию ко Всемирному дню прав потребителей.