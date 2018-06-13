Фонтан у Адмиралтейства в Петербурге запустили после ремонта

Фонтан у Адмиралтейства в Александровском саду Санкт-Петербурга запустили после ремонта, сообщает ФАН.

Как заявили в пресс-службе «Водоканала», поломка, о которой стало известно 8 июня, оказалась незначительной.

На ремонт потребовалось шесть дней. Фонтан успели запустить до старта чемпионата мира по футболу 2018 года.

В 2019 году для фонтана в Александровском саду запланирована реконструкция. В настоящее время идёт разработка проекта, предусматривающего замену всех инженерных систем.

Ранее Nation News сообщал, что в Петергофе открыт летний сезон.