Фонтан у Адмиралтейства в Петербурге запустили после ремонта
Как заявили в пресс-службе «Водоканала», поломка, о которой стало известно 8 июня, оказалась незначительной.
На ремонт потребовалось шесть дней. Фонтан успели запустить до старта чемпионата мира по футболу 2018 года.
В 2019 году для фонтана в Александровском саду запланирована реконструкция. В настоящее время идёт разработка проекта, предусматривающего замену всех инженерных систем.
Ранее Nation News сообщал, что в Петергофе открыт летний сезон.