В Хабаровском крае расчёты С-300 выполнили учебные пуски по целям в стратосфере

В Хабаровском крае прошло тактическое учение с военнослужащими войск противовоздушной обороны Восточного военного округа (ВВО). Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на начальника пресс-службы ВВО полковника Александра Гордеева.

«В ходе практической части учения расчёты зенитно-ракетных комплексов С-300 совершили марш в заданный район, выполнили нормативы по обустройству позиций, командных пунктов и организации устойчивой связи на неподготовленной местности», — заявил он.

Гордеев добавил, что после перевода техники из походного в боевое положение расчёты С-300 провели тренировку по обнаружению, выдаче целеуказаний и сопровождению аэродинамических целей условного противника. Задачи отрабатывались в условиях активного применения «противником» средств радиоэлектронной борьбы.

«Для усложнения задачи для расчётов был смоделирован полёт группы самолётов в стратосфере на высоте около 17 тыс. м, зенитчики выполнили электронные пуски, успешно поразив все воздушные цели «противника», — сказал он.

В апреле 2017 года стало известно, что ЗРК С-300 и С-400 «Триумф» проведут боевые стрельбы в Астраханской области на полигоне Ашулук.