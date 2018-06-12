Спасатели эвакуировали более 60 туристов, застрявших в горах Карачаево-Черкесии

Спасатели эвакуировали более 60 туристов, застрявших на переправе у населённого пункта Карт-Джурт в Карачаево-Черкесии из-за плохих погодных условий, сообщают «Известия» со ссылкой на региональный главк МЧС.

Туристы, в том числе шестеро детей, не смогли добраться до другого берега реки, поскольку переправу размыло после сильных дождей.

«Силами дорожного ремонтно-строительного управления ведётся ремонт повреждённого участка дороги. Всего привлечено шесть человек и четыре единицы техники», — говорится в сообщении пресс-службы.

После окончания работ владельцы смогут забрать свой автотранспорт.

В 2017 году «Крыминформ» сообщало, что сотрудники государственного казённого учреждения «Крым-Спас» оказали помощь семерым туристам, которые заблудились в горно-лесной местности.