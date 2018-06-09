В Татарстане начали проверку из-за смерти ребёнка от истощения

Следственные органы СУ СК России по Республике Татарстан начали проверку по факту смерти семилетней девочки от истощения, сообщает «Реальное время».

Ребёнок скончался в Набережных Челнах.

По предварительной информации, физическое состояние девочки было вызвано врождённым заболеванием головного мозга, а не условиями жизни.

Как заявили в Клинико-диагностическом медицинском центре Набережных Челнов, девочку доставили на скорой помощи в четверг, 7 июня. Спустя сутки она умерла. Все данные о её лечении переданы в СК.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО вынесли приговор в отношении няни, истязавшей ребёнка.