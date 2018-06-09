В Татарстане начали проверку из-за смерти ребёнка от истощения
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- РИА Новости
Ребёнок скончался в Набережных Челнах.
По предварительной информации, физическое состояние девочки было вызвано врождённым заболеванием головного мозга, а не условиями жизни.
Как заявили в Клинико-диагностическом медицинском центре Набережных Челнов, девочку доставили на скорой помощи в четверг, 7 июня. Спустя сутки она умерла. Все данные о её лечении переданы в СК.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО вынесли приговор в отношении няни, истязавшей ребёнка.