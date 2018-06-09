Обещание красноярской пенсионерки завещать Трампу квартиру оказалось шуткой

Пенсионерка из Красноярска призналась, что её обещание завещать квартиру президенту США Дональду Трампу было шуткой для привлечения внимания к проблеме высоких тарифов на услуги ЖКХ. Как женщина рассказала RT, такое заявление она сделала из-за отчаяния и отсутствия надежды на улучшение материальных условий.

58-летняя пенсионерка Ирина Борисовна из Красноярска оказалась в центре внимания российских СМИ после своего заявления о намерении назло государству завещать квартиру американскому президенту.

По её словам, таким образом она хотела провести эксперимент. Пенсионерка обращалась к депутатам, но помощи получить не удалось, и она стала искать другой способ обратить внимание власти на существующую проблему — «создать прецедент».

«Мне пришла идея с Трампом, но не потому, что он противник Путина, а потому, что он акула бизнеса в области недвижимости. Он три раза обанкротился и восставал из пепла. В России бизнес вёл. Он копеечку-то не упустит», — призналась она.

Ирина Борисовна считает, что обращаться с этим вопросом к президенту России Владимиру Путину в ходе прямой линии не стоило, потому что «у него другие цели и задачи — охранять страну, Арктику, Якутию, Сибирь, решать геополитические задачи».

Выйдя на пенсию, Ирина Борисовна столкнулась с серьёзными материальными трудностями. Ранее ей также не всегда хватало денег на оплату услуг ЖКХ. После выхода на пенсию женщине стало совсем тяжело оплачивать счета, покупать продукты питания, выплачивать кредит. По её словам, сейчас задолженность по оплате коммунальных услуг составляет более 40 тыс. рублей. Пенсионерка недовольна тем, что счёт в квитанциях за услуги ЖКХ постоянно растёт.