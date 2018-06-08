В Крыму прошли учения морской авиации Черноморского флота
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Выполнены ракетные пуски и бомбометание в районе морского десантного полигона Опук.
«Лётчики отдельного морского смешанного авиационного полка отработали тактику нанесения ударов по наземным объектам с применением вертолётов Ми-8 в ударном варианте», — сообщил отдел информационного обеспечения ЧФ.
Затем самолёты Ан-26 и противолодочные самолёты-амфибии Бе-12 выполнили бомбометание по наземным мишеням, которые имитировали долговременные огневые точки условного противника на побережье.
Кроме того, вертолёты КА-27ПЛ отработали поиск и обнаружение подлодок условного противника.
Ранее URA.RU сообщало о проверке боеготовности ракетных войск.