В Крыму прошли учения морской авиации Черноморского флота

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В Крыму состоялись учения морской авиации Черноморского флота, ВВС и ПВО Южного военного округа, сообщает «Крыминформ».
В Крыму прошли учения морской авиации Черноморского флота
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Выполнены ракетные пуски и бомбометание в районе морского десантного полигона Опук.

«Лётчики отдельного морского смешанного авиационного полка отработали тактику нанесения ударов по наземным объектам с применением вертолётов Ми-8 в ударном варианте», — сообщил отдел информационного обеспечения ЧФ.

Затем самолёты Ан-26 и противолодочные самолёты-амфибии Бе-12 выполнили бомбометание по наземным мишеням, которые имитировали долговременные огневые точки условного противника на побережье.

Кроме того, вертолёты КА-27ПЛ отработали поиск и обнаружение подлодок условного противника.

Ранее URA.RU сообщало о проверке боеготовности ракетных войск.

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