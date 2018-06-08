В Крыму ограничили посещения лесов из-за высокой пожароопасности

В Республике Крым ограничили посещения лесов, сообщает телеканал «360» со ссылкой на региональное МЧС.

Из постановления местного правительства следует, что для обеспечения пожарной безопасности, предупреждения и своевременного тушения лесных пожаров, а также для снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций введено ограничение пребывания граждан в лесах и въезда туда транспортных средств сроком на 21 день.

Исключение сделано для сквозного проезда по дорогам общего пользования, посещения баз отдыха, детских лагерей, здравниц и турбаз по путёвкам.

В рамках контроля соблюдения пожарной безопасности планируется организовать патрулирование горно-лесных массивов.

Во многих районах уже установлен высокий пятый класс пожарной опасности, передаёт «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

Ранее спасатели предупредили о высокой пожароопасности в Краснодарском крае.