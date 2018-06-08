СМИ: В Москве возбудили дело по факту нападения на полицейских

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В Москве завели уголовное дело по факту нападения на полицейских, сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По имеющимся данным, инцидент произошёл на Северной улице.

Сотрудников полиции вызвали жильцы, которые пожаловались на компанию под окнами дома.

Представители правоохранительных органов потребовали у молодых людей документы. В ответ один из них вытащил нож и начал бросаться на полицейских.

Дело возбудили по статье «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти». Максимальное наказание — до пяти лет лишения свободы.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени продавщице грозит до 10 лет тюрьмы за нападение на покупателя.

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