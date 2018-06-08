СМИ: В Москве возбудили дело по факту нападения на полицейских
По имеющимся данным, инцидент произошёл на Северной улице.
Сотрудников полиции вызвали жильцы, которые пожаловались на компанию под окнами дома.
Представители правоохранительных органов потребовали у молодых людей документы. В ответ один из них вытащил нож и начал бросаться на полицейских.
Дело возбудили по статье «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти». Максимальное наказание — до пяти лет лишения свободы.
Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени продавщице грозит до 10 лет тюрьмы за нападение на покупателя.