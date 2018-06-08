СМИ: Возможность оплачивать интернет-покупки с использованием QR-кода появится в России в 2019 году

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Возможность оплачивать покупки в интернете с помощью QR-кода появится в России в 2019 году, сообщают «Известия» со ссылкой на источник, близкий к Центробанку.
СМИ: Возможность оплачивать интернет-покупки с использованием QR-кода появится в России в 2019 году
  • © Wolfram Steinberg
  • globallookpress.com

Утверждается, что для этого потребуется специальное приложение, разработкой которого занимается ассоциация «Финтех» при ЦБ. В этой программе нужно будет создать QR-код и привязать к нему банковскую карту.

По имеющимся данным, при оплате покупок в интернет-магазинах, интегрированных с платформой быстрых платежей, которую тоже разрабатывает «Финтех», появится возможность совершать операции с помощью кода. Пользователь перейдёт в приложение на своём смартфоне, после чего код появится на мониторе. Его можно будет считать телефоном и оплатить покупку.

В 2017 году m24 сообщало, что на МЦК начал ходить поезд с QR-кодами.

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