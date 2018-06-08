Владимир Меньшов выразил соболезнования в связи со смертью Игоря Ляха
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«Это неожиданная и преждевременная смерть, можно сказать, даже молодого человека по нынешним временам. Он на поколение с лишним моложе меня, и такое произошло. Смерть очень ранняя. Не знаю, чем она вызвана, но мне очень жаль», — сказал он.
Меньшов также добавил, что изначально предполагалось отдать роль Лёньки в ленте «Любовь и голуби» не Ляху, а другому актёру.
«Так получилось, что должен был играть не он, поскольку я утвердил другого парня. Но тот не приехал на съёмку, и мы срочно вызвали Игоря. Я считаю, что это пошло на пользу фильму в конце концов. В картине было немало такого рода случайностей, которые тем не менее её не испортили, а наоборот — улучшили», — поделился режиссёр.
Ранее стало известно, что в возрасте 55 лет скончался заслуженный артист России Игорь Лях.