Топ-менеджер «Роснано» Горьков повторно арестован

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Басманный суд Москвы повторно арестовал управляющего директора по инвестиционной деятельности компании «Роснано» Андрея Горькова.
Топ-менеджер «Роснано» Горьков повторно арестован
  • Андрей Горьков
  • РИА Новости

«Ходатайство следователя об избрании меры пресечения удовлетворить», — цитирует РИА Новости судью Наталию Дударь.

В июне 2017 года Горьков был арестован. В пятницу, 8 июня, он должен был выйти на свободу в связи с истечением предельного срока содержания под стражей, однако накануне следователь возбудил новое дело о хищении почти 200 млн рублей.

Предыдущий арест топ-менеджера был назначен по делу о злоупотреблении полномочиями.

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