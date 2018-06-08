Топ-менеджер «Роснано» Горьков повторно арестован
- Андрей Горьков
- РИА Новости
«Ходатайство следователя об избрании меры пресечения удовлетворить», — цитирует РИА Новости судью Наталию Дударь.
В июне 2017 года Горьков был арестован. В пятницу, 8 июня, он должен был выйти на свободу в связи с истечением предельного срока содержания под стражей, однако накануне следователь возбудил новое дело о хищении почти 200 млн рублей.
Предыдущий арест топ-менеджера был назначен по делу о злоупотреблении полномочиями.