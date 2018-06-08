Вильфанд заявил об уходе с поста директора Гидрометцентра
Директор Гидрометцентра Роман Вильфанд уходит со своего поста.
- © Официальный сайт Гидрометцентра России
Как сообщает ТАСС, он переходит на работу в качестве научного руководителя организации.
«Приказ вышел 6 июня. Я перехожу в должность вполне симпатичную — научный руководитель Гидрометцентра России», — сказал Вильфанд.
Он занимал должность директора с 2001 года.
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