Вильфанд заявил об уходе с поста директора Гидрометцентра

Директор Гидрометцентра Роман Вильфанд уходит со своего поста.

Как сообщает ТАСС, он переходит на работу в качестве научного руководителя организации.

«Приказ вышел 6 июня. Я перехожу в должность вполне симпатичную — научный руководитель Гидрометцентра России», — сказал Вильфанд.

Он занимал должность директора с 2001 года.