В Красноярском крае сотрудники МЧС спасли из горящего дома 19 человек

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В Красноярском крае в городе Лесосибирске пожарные эвакуировали из горящего дома 19 человек. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.
В Красноярском крае сотрудники МЧС спасли из горящего дома 19 человек
  • АРХИВНОЕ ФОТО. © РИА Новости

«В городе Лесосибирске произошёл пожар в двухэтажном восьмиквартирном жилом доме. Прибывшие к месту сотрудники МЧС России спасли из огня 19 жильцов дома, пять из которых — дети», — говорится в сообщении

Сотрудники МЧС ликвидировали пожар. Площадь возгорания составила 480 кв. м.

Пострадавших и погибших нет. По предварительной версии, причиной возгорания стало короткое замыкание проводки. 

На данный момент жители сгоревшего дома находятся в пункте временного размещения, отметили в спасательном ведомстве. 

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области трое детей погибли при пожаре.

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