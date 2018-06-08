В Красноярском крае сотрудники МЧС спасли из горящего дома 19 человек

В Красноярском крае в городе Лесосибирске пожарные эвакуировали из горящего дома 19 человек. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.

«В городе Лесосибирске произошёл пожар в двухэтажном восьмиквартирном жилом доме. Прибывшие к месту сотрудники МЧС России спасли из огня 19 жильцов дома, пять из которых — дети», — говорится в сообщении.

Сотрудники МЧС ликвидировали пожар. Площадь возгорания составила 480 кв. м.

Пострадавших и погибших нет. По предварительной версии, причиной возгорания стало короткое замыкание проводки.

На данный момент жители сгоревшего дома находятся в пункте временного размещения, отметили в спасательном ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области трое детей погибли при пожаре.