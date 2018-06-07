Первую быструю зарядную станцию для электромобилей откроют в Подмосковье 9 июня

Первую быструю зарядную станцию Единой зарядной инфраструктуры Московской области откроют 9 июня, сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства энергетики.

Она появится на съезде с Ленинградского шоссе в сторону аэропорта Шереметьево в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года.

До конца года должно заработать 10 «быстрых зарядок». Их мощность — 50 киловатт. Они обеспечивают зарядку электромобиля с 0% до 80% за 20 минут.

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что продажи электромобилей в России выросли на 65% с января по апрель 2018 года.