Первую быструю зарядную станцию для электромобилей откроют в Подмосковье 9 июня
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- globallookpress.com
Она появится на съезде с Ленинградского шоссе в сторону аэропорта Шереметьево в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года.
До конца года должно заработать 10 «быстрых зарядок». Их мощность — 50 киловатт. Они обеспечивают зарядку электромобиля с 0% до 80% за 20 минут.
Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало, что продажи электромобилей в России выросли на 65% с января по апрель 2018 года.