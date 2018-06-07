Продажи легковых и лёгких коммерческих автомобилей в России выросли на 18% в мае

Продажи легковых и лёгких коммерческих автомобилей в России в мае 2018 года увеличились на 18% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года — до 147,5 тыс. транспортных средств. Об этом сообщают «Известия».

Наибольшей популярностью продолжали пользоваться отечественные машины Lada (28,6 тыс. единиц).

Второе и третье места достались южнокорейским брендам Kia и Hyundai (19,5 тыс. и 15,8 тыс. соответственно).

По оценке Ассоциации европейского бизнеса, с начала 2018 года российский авторынок вырос на 20% — до 692,87 тыс. машин.

В январе — мае продукцию отечественного автопрома купили 138,48 тыс. россиян, что на 23% превышает показатель за аналогичный период прошлого года, передаёт «ПолитЭксперт».

Ранее сообщалось, что продажи электромобилей в России выросли на 65% в январе — апреле.