Путин заявил, что не слышал об истории с обвинениями журналисток в адрес Слуцкого

Президент России Владимир Путин во время пресс-подхода ответил на вопрос о ситуации вокруг обвинений ряда журналисток в адрес депутата Леонида Слуцкого в домогательствах.

«Я «а») не слышал ничего об этой истории, «б») у меня, конечно, есть на этот счёт своё мнение», — заявил он.

Президент напомнил, что в настоящее время определённые люди или определённые организации, которые специализируются в сфере защиты прав женщин, «развёртывают целый процесс в некоторых западных странах, в Голливуде», поднимая проблемы, как они утверждают, 10-, 20-, 30-летней давности.

«Я сам считаю, что нужно защищать интересы всех граждан вне зависимости от пола, вероисповедания, возраста, но всё равно возникает вопрос: почему это только сейчас делается? Почему не 10 лет назад, когда то или иное событие якобы состоялось», — добавил он.

Как отметил Путин, он не считает, что нужно превращать такие вопросы, особенно конкретные случаи, «в какую-то кампанию».

«В любой цивилизованной стране есть законом предусмотренный порядок рассмотрения конфликтов подобного рода. Это судебные инстанции, правоохранительные органы. Думаю, что именно там и должны разбираться эти вопросы», — подчеркнул глава государства.

Ранее ряд журналисток обвинили депутата в сексуальных домогательствах. Девушками в комиссию Госдумы по вопросам депутатской этики были направлены жалобы.

Позднее в комиссии заявили, что не нашли нарушений в поведении Слуцкого.