В Совете блогеров обсудят возможность формализации этой профессии в России
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«Блогеры давно играют не последнюю роль в формировании информационной повестки, не меньшую, чем это делают СМИ. При этом нужно разделять рядовых пользователей от тех, кто занимается этим профессионально», — сказал он.
Зотов отметил, что предложение президента России Владимира Путина будет взято в повестку, а также будет рассмотрена необходимость принятия мер на ближайшем заседании.
Ранее в ходе прямой линии Путин, отвечая на один из вопросов, заявил, что «можно поговорить о том, чтобы формализовать профессию блогера в России».