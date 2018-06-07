В Совете блогеров обсудят возможность формализации этой профессии в России

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Марина Тищенко
На следующем заседании экспертного совета молодых журналистов и блогеров при Молодёжном парламенте Госдумы обсудят идею формализации профессии блогера в стране. Об этом RT рассказал председатель совета Илья Зотов.
В Совете блогеров обсудят возможность формализации этой профессии в России
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«Блогеры давно играют не последнюю роль в формировании информационной повестки, не меньшую, чем это делают СМИ. При этом нужно разделять рядовых пользователей от тех, кто занимается этим профессионально», — сказал он.

Зотов отметил, что предложение президента России Владимира Путина будет взято в повестку, а также будет рассмотрена необходимость принятия мер на ближайшем заседании.

Ранее в ходе прямой линии Путин, отвечая на один из вопросов, заявил, что «можно поговорить о том, чтобы формализовать профессию блогера в России».

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